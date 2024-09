Prosegue in tutto il mondo la corsa agli armamenti Verso il decimo record annuale consecutivo nella spesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non c’è treguaal riarmo globale. Mentre la Russia amplia ancora il proprio esercito e il presidente Vladimir Putin conferma la priorità della difesapubblica, Israeleguerra più costosa della sua storia, il resto delincrementa i propri stanziamenti militari a livelli senza precedenti. Sia i paesi Nato, sia Giappone e Cina segnano nuovi, e ilsi appresta così a registrare ilannodi crescita dellabellica. In prima linea c’è senz’altro la Polonia. Alla presentazione della bozza di bilancio per il 2025, il governo ha annunciato uno stanziamentodi oltre 187 miliardi di zloty (43,6 miliardi di euro) per la difesa e le forze armate, ovvero il 4,7% del Prodotto interno lordo del paese. Nel 2024 lo stanziamento è stato del 4,2% del Pil, nel 2023 laammontava al 3,9% del Pil.