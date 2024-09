Omicidio Bathijari ergastolo per D’Amicis 25 e 27 anni per gli altri imputati | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa corte d’assise di Taranto (presidente Filippo Di Todaro, a latere Loredana Galasso e sei giudici popolari) ha condannato quattro, tre dei quali accusati divolontario, nel processo per la morte di Natale Naser Bahtijari, il 21enne nato a Campi Salentina, di etnia rom, ucciso la notte tra il 22 e il 23 febbraio 2023 a Manduria e gettato sotto un cavalcavia della via vecchia comunale che conduce ad Oria (Brindisi). Il movente sarebbe da ricondurre a un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.per Vincenzo Antonio, 27di reclusione per Simone Dinoi e 25per Domenico D’Oria Palma.