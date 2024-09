Milano | incendio emporio procura ‘è doloso segnali chiari di acceleranti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 set. (Adnkronos) – Il sopralluogo, a cui ha partecipato Aika, il pastore belga usato dai vigili del fuoco in situazioni di disastro, ha consentito di ottenere “di presenza di sostanze acceleranti” nello showroom cinese di via Ermenegildo Cantoni, a, bruciato la sera di giovedì 12 settembre con all’interno tre giovani di 17, 18 e 24 anni, tutti morti. Lo si apprende dalladiche indaga per strage. Un dato che non lascia dubbi che si sia trattato di un. I vigili del fuoco hanno dunque prelevato al piano terra – nella parte più vicina all’ingresso – del materiale, fiutato dal cane addestrato, per successivi accertamenti.