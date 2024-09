Mathilde del Belgio la Regina al gala con il look da sposa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024)delconsorte del Paese, è stata la protagonista della serata diorganizzata dal Comitato di sostegno delle Fiandre occidentali per la Fondazione Re Baldovino. L’evento, già di per sé un’occasione di grande importanza benefica e sociale, ha vistobrillare con unche non è passato inosservato: un abito bianco che ha evocato lo stile classico di un abito da. Com’è fatto ildadi Matilde delLadelha sfoggiato un completo raffinato ed elegante, composto da una tuta bianca con pantaloni ampi, abbinata a un mantello trasparente che le scivola delicatamente sulle spalle. Questo elemento, fluente e leggero, è quello che crea un effetto che ricorda l’eleganza senza tempo degli abiti nuziali.