Maltempo paura anche in Mugello Intelligenza artificiale pronta a prevedere tempo ed eventi estremi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 – Duecentoventiquattro millimetri di pioggia caduti in meno di 36 ore a Piancaldoli (Firenzuola). Centocinquantadue a Palazzuolo, centoquarantuno a Marradi. Giusto per rendere l’idea. “Ilha colpito in particolar modo l’Alto. A Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola si sono registrate frane e smottamenti. La linea ferroviaria Marradi-Faenza è interrotta. Ma il personale della Città Metropolitana sta lavorando per ripristinare la viabilità di competenza ed al momento tutta la viabilità principale nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio è percorribile seppur con la massima cautela a causa della presenza di locali criticità e personale a lavoro”.