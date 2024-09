Le ispirazioni lontane delle ultime sfilate alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo aver scoperto la scienziata proposta in passerella da Del Core, Max Mara ci pone al cospetto di Ipazia, matematica, astronoma e filosofa vissuta nel IV secolo d.C. ad Alessandria d’Egitto. Gli importanti studi di Ipazia diventano fonte d'ispirazione per Ian Griffiths, direttore creativo del marchio, che trasforma le ricerche della filosofa sui coni in coulisse ellittiche che scoprono la schiena o il ventre mentre i grafici della trigonometria ispirano le cuciture che caratterizzano i trench e i capi sartoriali. Accompagnate da giacche strette dsilhouette longilinea, le gonne a colonna e i morbidi abiti a costine ricordano l’eleganzaantiche sacerdotesse.