Le apparizioni di Medjugorje Il Papa promuove il pellegrinaggio | Ma evitate l’incontro coi veggenti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un sì ai pellegrinaggi per incontrare "Maria Regina della Pace", un no aisu cui è sospeso il "giudizio morale". Si può riassumere così il verdetto con cuiFrancesco, dopo anni di dispute, investigazioni e contrapposizioni, ha sciolto la riserva sul fenomeno. Nulla osta del Vaticano al culto per i suoi "frutti positivi", ha sancito il Dicastero della Dottrina della Fede con il placet di Bergoglio. Ma questo "non implica dichiarare come autentici i presunti eventi soprannaturali, soltanto evidenziare che in mezzo a questo fenomeno spirituale, lo Spirito Santo agisce fruttuosamente per il bene dei fedeli".