La storia che raccontano è quella delle grandi maison Un passato che porta alla creazione dei classici del futuro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anche se il mese della moda è ancora in pieno svolgimento, sulle passerelle si stanno già delineando le prime tendenze. E questo è doppiamente vero se si parlascarpe della Milano Fashion Week primavera estate 2025. Il capoluogo lombardo, infatti, ha già cominciato a presentare al pubblico di addetti ai lavori (e non solo) nuovi oggetti del desiderio sotto forma di calzature che non vediamo l’ora di mettere ai piedi la prossima stagione calda. A catturare l’attenzione stavolta, sono state soprattutto scarpe che sembravano dotate di memoria. O, per fare chiarezza, che facevano un dichiarato riferimento, ale all’heritagedi moda.