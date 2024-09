Il paradosso italiano | boom delle rinnovabili ma il governo frena

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il settore dell’energia solare sta vivendo una crescita senza precedenti a livello globale, superando anche le previsioni più ottimistiche degli esperti. Secondo un recente rapporto del think tank energetico Ember, le installazioni di impianti fotovoltaici raggiungeranno i 593 GW entro la fine del 2024, segnando un incremento del 29% rispetto all’anno precedente. Ildel fotovoltaico: quando la realtà supera le previsioni Questi numeri confermano il fotovoltaico come la fonte di energia più economica al mondo, evidenziando un’accelerazione del settore che va oltre le aspettative. Le proiezioni di Ember superano di quasi 200 GW le stime fornite a gennaio dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), sottolineando come il mercato stia evolvendo a un ritmo difficile da prevedere persino per gli addetti ai lavori.