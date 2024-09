Il mercato e la sfida con la Juve Manna | Trattative complicate domani sarà un grande match

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Ilè stato complicato e viziato dalla condizione di Osimhen o da altre uscite che finanziassero altre entrate. Poi grazie alla lungimiranza del presidente De Laurentiis siamo arrivati agli obiettivi che ci eravamo prefissati. E’ stato unnuovo con dinamiche diverse. Ora speriamo che il campo ci dia ragione”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanniche a Radio Crc ha parlato della sua prima esperienza come ds di un top club in una estate difficile. “La situazione di Osimhen – ha detto – ci ha condizionato. Non voleva giocare più per il Napoli e voleva fortemente andare via. All’inizio non c’erano le condizioni per la cessione. A quel punto però ci mancava un attaccante oltre a Simeone e Raspadori, che rispettasse le esigenze tecniche dell’allenatore. Così abbiamo accelerato per Lukaku.