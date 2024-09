I gioielli di casa Savoia | lusso storia e simbolo di potere

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 20 settembre 2024) Life&People.it “Diamonds Are A Girl’s Best Friend“, cantava l’eterna Marylin Monroe negli anni 50?, instillando per sempre nelle menti femminili quel desiderio innato di adornare il proprio corpo con prezioso gioiellame. Scritta da Jule Styne e Leo Robin e presentata nel musical “Gentlemen Prefer Blondes” nel 1949, la canzone riflette il desiderio di possedere oggetti preziosi come segno di autorealizzazione e prestigio. Già allora, il brano ha avuto un impatto significativo, risvegliando in ogni donna il desiderio di sentirsi valorizzata e in ogni uomo la volontà di apparire generoso e valoroso regalando questi preziosi. Una dinamica relazionale forse vetusta, superata dall’evoluzione moderna dei ruoli di genere, ma che ancora permea molti strati della nostra società. Iappartenenti alle famiglie sovrane sono spesso i più rari e preziosi.