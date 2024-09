Formula 1 2024 diretta esclusiva GP Singapore Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di1. Il Mondiale di1 affronta la seconda gara consecutiva su circuito cittadino. Dal super veloce tracciato di Baku, la Scuderia Ferrari HP e gli altri team si spostano a, la città-stato che si trova a poca distanza dalla Malesia, dove la categoria regina del motorha disputato la sua prima corsa in notturna nell’ormai lontano 2008, sul più convenzionale Marina Bay Circuit. La gara è una delle preferite dagli appassionati per l’atmosfera e lo spettacolo.Il circuito. Il tracciato è stato accorciato dallo scorso anno, essendo scomparsa tutta la zona particolarmente lenta che andava dalla curva 16 alla 19, ora diventata un lungo tratto rettilineo sul quale è possibile tentare dei sorpassi. La pista misura 4.