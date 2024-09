Fino all’ultimo con i figli Una malattia fatale per Marinella Colombo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se n’è andata con i suoiaccanto. Quei, Leonardo e Nicolò, per i quali ha lottato per anni. Una breve ma inesorabileha stroncato mercoledì pomeriggio, morta al Niguarda all’età di 61 anni: i funerali si terranno domani alle 14.45 nella chiesa di Santa Cecilia, in via Giovanni della Casa. La storia che l’ha resa suo malgrado nota inizia nel 2006, quando la donna si separa dal marito, cittadino tedesco. I bambini vivono con lei in Germania, dove lavora come manager in un’azienda. Quando la multinazionale chiude la sede di Monaco di Baviera,chiede (e ottiene) di andare a dirigere quella di Milano e porta con sé i, dei quali ha la custodia in affidamento condiviso.