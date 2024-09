Fininvest-Mediolanum annullato lo stop della Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) La Corte di Giustizia Ue dopo dieci anni di ricorsi dà ragione ae a Silvio Berlusconi, restituendo alla holdingfamiglia la piena disponibilitàquota di circa il 30% in Banca. Nel concreto significa chepotrà tornare a votare con tutto il pacchetto azionario in assemblea ed esprimerà di nuovo componenti nel Cdabanca guidata dai Doris. E il Biscione ha un altro motivo per festeggiare: Mfe-Mediaset continua a mettere a segno utili notevoli, oltre 100 milioni nel primo semestre, con la Borsa che ha premiato il titolo fino a un boom finale del 15%. "È il giornovittoria, una vittoria senza se e senza ma. Una vittoria davvero totale, che fa piazza pulita di 10 anni di iniziative ingiuste e prive di fondamento".