Final 4 Forlì sa come si vince Trofeo già alzato da sei biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quella che andrà in scena tra domani e domenica sarà la nona edizione della Supercoppa Lnp. Dal 2016 a oggi, con varie formule e partecipanti, si sono succedute una serie di differenti squadre vincitrici. L’unica eccezione è rappresentata dalla Fortitudo Bologna, che ha bissato il successo del 2016 con quello del 2018, conquistato tra le mura amiche del PalaDozza. Al Modigliani Forum, la Pallacanestro 2.015, dal canto suo, andrà a caccia della prima affermazione, dopo il ko ine nel 2020. Per riuscirci, potrà affidarsi a numerosi protagonisti proprio delle passate edizioni della Supercoppa. Ben sei– in campo e fuori – hanno conquistato il titolo negli scorso anni: se non si tratta di un record, poco ci manca.