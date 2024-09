Equinozio d' autunno 2024 | perché quest' anno è il 22 settembre invece che il 21? L’ora esatta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Chi era convinto chel’disarebbe caduto il 21, come di consueto, il 22dovrà ricredersi. Per il, infatti,a data “classica” è destinata a cambiare. Il motivo è legato ad una serie di fattori astronomici che forse non tutti ancora conoscono.l’dicade il 21? Sembra facile dire “”, ma la verità è che definirne i reali contorni è meno scontato di quello che si potrebbe pensare. Giunti ao punto non sembra basti più identificare l’inizio dia stagione con l’abbassamento delle temperature,a causa degli stravolgimenti climatici in atto i primi freddi si stspostando sempre più in avanti, a volte oltre la prima metà del mese di ottobre.