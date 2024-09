Debutta The Penguin il primo spin-off di The Batman

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) La serie televisiva,-off del film ‘The’, intitolata Thesu Sky e NOW. Colin Farrell riveste il ruolo del personaggio principale, ‘The’. Il telefilm si ispira ai personaggi della DC Comics. Il popolare personaggio di, The, lascia il grande schermo per approdare in televisione. Dal 20 settembre, avrà inizio il-off legato al celebre film “The”. Il fulcro dell’intera serie è l’interprete nominato agli Oscar®, Colin Farrell, che veste i panni dell’inimitabile gangster. ‘The’ sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, rimanendo in sincronia con la distribuzione negli Stati Uniti. Dopo la trasmissione del secondo episodio, prevista il 30 settembre, ogni lunedì verrà reso disponibile un nuovo episodio via Sky Atlantic o streaming on demand.