Cosenza l’annuncio di Guarascio | sto pensando ad una Champions della Serie B

(Di venerdì 20 settembre 2024) LaB programma il futuro con il chiaro obiettivo di attuare cambiamenti anche sul format. Le ultime indicazioni sono arrivate dal patron delCalcio Eugeniosulle elezioni del presidente di Lega. “Il futuroB è nelle nostre mani ed è giunto il momento di trovare compattezza per fronteggiare la stagione più difficile, che vede le Società perdere risorse fondamentali per la sostenibilità del sistema”, sono le parole del numero uno del club. “Presto l’assemblea sarà chiamata ad eleggere un Consiglio autorevole e il Presidente, convergendo sull’attuale Mauro Balata o individuando un’altra figura, ma la necessità prioritaria è quella di trovare una sintesi tra le Società per evitare, appunto, che laB si trovi coinvolta in una crisi irreversibile.