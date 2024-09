Coppia di anziani trovati morti in casa dal figlio | è giallo nel salernitano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tragica scoperta questa mattina a Caselle in Pittari, dove unadiè stata trovata senza vita nella propria abitazione. L’allarme è stato dato dal, preoccupato per l’assenza di risposte ai suoi tentativi di contatto telefonico. All’ennesima mancata risposta è partito dal nord Italia e si è recato adei genitori dove ha fatto la terribile scoperta. Leggi anche:ditrovata morta in: il cane ha vegliato su di loro per una settimana L’uomo ha trovato i corpi del padre, 85 anni, e della madre, 79 anni, affetta da demenza senile in fase avanzata. La moglie è stata trovata priva di vita nel pollaio, il marito in, nella camera da letto. Sul posto i carabinieri della stazione di Sanza, diretti dal maresciallo Massimiliano Castellino, e i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Sapri comandati dal luogotenente Pino Bosco.