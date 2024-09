Cina-Spagna | Madrid ospita evento automobilistico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 set – (Xinhua) – Circa 400 rappresentanti di concessionari e produttori di auto disi sono incontrati ieri ain occasione del primo verticesino-spagnolo, che mira a migliorare la collaborazione. “L’industria si trova in un momento cruciale. Sta vedendo trasformazioni date dalla digitalizzazione, perche’ si deve elettrificare e perche’ ognuno ha un importante contributo da portare alla decarbonizzazione della nostra industria e della nostra economia”, ha dichiarato il ministro spagnolo dell’Industria e del Turismo Jordi Hereu all’apertura dell’. Per quanto riguarda la mobilita’ elettrica, il funzionario ha sottolineato che “lae’ un partner fondamentale per accelerare i processi e sviluppare questo settore anche in Europa”.