Camorra | estorsioni del clan Mallardo arrestati in quattro dai Carabinieri

(Di venerdì 20 settembre 2024) GIUGLIANO – Idella Compagnia di Giugliano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dipersone sospettate di essere coinvolte in reati legati all’associazione mafiosa. Le accuse includono anche tentativi di estorsione aggravati dall’uso del metodo mafioso e finalizzati a sostenere ilcamorristico, attivo nel territorio di Giugliano in Campania e nelle aree circostanti. Le, secondo le indagini, sarebbero state rivolte contro imprenditori, costretti a pagare per poter continuare le proprie attività lavorative senza interferenze. Il provvedimento cautelare è stato emesso durante le indagini preliminari, e i destinatari sono attualmente sotto indagine.