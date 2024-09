Box Office USA | ottime anteprime per Transformers One

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 20 settembre 2024)One è il primo film animato della celebre saga ispirata ai robottoni della Hasbro, ed il pubblico USA sembra interessato a celebrare il suo arrivo in sala. Deadline poco fa ha riferito che il film di Josh Cooley ha incassato 3,3 milioni di dollari tra proiezioni per i fan (mercoledì) e classiche(giovedì). Statistiche recenti alla mano, lo score maturato è più alto rispetto ad altri film per famiglie, quali “IF” della Paramount (1,75 milioni di dollari), The Garfield Movie (2,3 milioni di dollari) e persino rispetto allo spin-off live-action didedicato a Bumblebee, che ha incassato 2,15 milioni di dollari.