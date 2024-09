Allerta arancione in Emilia Romagna | ancora preoccupazione per le piene dei fiumi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bologna, 20 settembre 2024 – La situazione dell’alluvione insta lentamente migliorando anche se permangonodiverse criticità in, soprattutto nella provincia di Ravenna. Le zone pù colpite sono quelle di Bagnacavallo, Lugo e Faenza. Intanto stanno rientrando nelle loro abitazioni i primi sfollati e cala di rischio l’meteo perdei, emanata da Arpae, per la giornata di domani, sabato 21 settembre: da rossa admeteo da rossa ad: ecco dove L’perdeiriguarda le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane edei corsi minori le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.