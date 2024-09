Agatha All Along | ecco quando dove si colloca nella timeline del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)Allsidel MCUAllè l’ultimo ingressolinea temporale del MCU e rappresenta il sequel diretto di WandaVision. Il primo show Disney+ della Marvel è stato un successo di pubblico, e uno dei punti salienti è stato senza dubbio il debutto dell’Harkness di Kathryn Hahn. Il personaggio è stato inizialmente introdotto come Agnes, la vicina ficcanaso di Wanda nel mondo delle sitcom, che si presentava sempre al momento giusto per una battuta comica. Tuttavia, alla fine si scopre che Agnes è la potente stregaHarkness, giunta a Westview per sfruttare la magia di Wanda. Alla fine di WandaVision, Wanda condannaa una vita intrappolata nel suo personaggio di Westview.