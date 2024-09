Vittoria di Berlusconi | la Corte Ue respinge la Bce sull’acquisizione di Mediolanum

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladi Giustiza dell'Unione europea ha annullato la decisione della Bce del 2016, che negava l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Bancada parte di Silvio. "La Bce - spiega lacon un comunicato - non poteva legittimamente opporsi" alla detenzione della suddetta partecipazione, dato che la situazione "risultava unicamente dalla conservazione, da parte dell'interessato, di una partecipazione qualificata che egli aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell'Unione sulle quali la Bce si era basata".LaUe ricorda che Fininvest è una holding italiana che era detenuta in maggioranza da Silvio. Controlla quote sociali della, società finanziaria quotata in Borsa che deteneva a sua volta il 100 % del capitale dell'istituto di credito Banca