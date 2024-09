Ucraina via libera dall’Europa all’uso delle armi in Russia | l’Italia contro la risoluzione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Parlamento europeo ha approvato unanon vincolante per la quale l’potrebbe colpire obiettivi in. “L’deve essere in grado di colpire obiettivi militari legittimi in”, si legge nel testo della nota inviata a seguito della votazione. Con il provvedimento i deputati sostanzialmente hanno chiesto ai Paesi Ue che forniscono armamenti a Kiev di eliminare le restrizioni che impediscono all’di utilizzare i sistemi di armamento occidentaliobiettivi militari legittimi in. Senza tale abolizione, l’non può esercitare pienamente il suo diritto all’autodifesa e rimane esposta ad attacchila popolazione e le infrastrutture. Laè passata con 425 voti a favore, 131 contrari e 63 astensioni.