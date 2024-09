Striscia la notizia svolta storica nel programma | arriva il velino Di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 19 settembre 2024) Programmi tv. “la”,nelil. Di chi si. Il popolarissimo Tg Satirico in onda su Mediaset torna nel palinsesto con una bella novità: per la prima volta sul bancone saliranno un ragazzo e una ragazza nelle vesti di “velini”. Un ruolo iconico che finora era stato solo al femminile. Andiamo a conoscere le due new entry che ci intratterranno con i loro “stacchetti”.() Leggi anche: “Uomini e Donne”, tutte le curiosità sulla nuova stagione: quando inizia e chi sono i tronisti Leggi anche: Marco Liorni torna con “Chi può batterci?” e fa squadra con 5 Vip: ecco chi sono Una nuova stagione di “la” L’annuncio èto dalla produzione di “la” che ha rivelato con entusiasmo i dettagli di questa nuova edizione.