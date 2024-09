Sophia Loren la volta in cui la diva cucinò degli spaghetti per Alberto Sordi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Tutto ciò che vedete lo devo agli». Questa è la citazione più nota attribuita ache proprio il 20 settembre compie 90 anni. Per celebrare ladel cinema, Baldini+Castoldi pubblica il libro “– Una vita da romanzo” scritto da Silvana Giacobini. L’opera ripercorre le tappe della vita dell’attrice italiana famosa in tutto il mondo passando per le grandi avversità che l’hanno portata al successo. Il rapporto travagliato con il padre, quello con il suo compagno Carlo Ponti, una vita tra finzione (quella del cinema) e realtà che l’ha portata a girare il mondo, a conoscere diverse celebrità e affrontare tanti set che l’hanno formata come donna, madre e persona. Ma se c’è una cosa che non ha mai abbandonato il suo percorso è stato il cibo.