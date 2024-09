San Leucio del Sannio 740mila euro per riqualificare il campo di calcio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grande traguardo per Sandel. Dopo anni di dedizione e lavoro da parte dell’amministrazione comunale, sono felice di annunciare che il progetto di riqualificazione del nostrodiha ottenuto un finanziamento di € 741.796,30”. Così sui social il sindaco di Sandel, Nascenzio Iannace. “Grazie al bando “Sport e Periferie” e – scrive – all’accordo di coesione tra Governo e Regione Campania, potremo finalmente realizzare importanti interventi, tra cui la posa di un terreno sintetico di ultima generazione, il miglioramento energetico degli spogliatoi, una nuova recinzione e altri adeguamenti strutturali. Questo è un risultato che non solo risponde alle esigenze della nostra squadra locale, ma crea nuove opportunità per i giovani e per tutta la comunità.