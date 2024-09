Riqualificare i borghi storici | ecco i 19 progetti presentati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un bel successo il bando regionale per la riqualificazione e la valorizzazione deiiscritti nell’elenco della Regione Marche, finalizzato a sostenere l’avvio di interventi di micro investimenti privati orientati all’attività economica-turistica da realizzare nel territorio dei comuni di Cupra Marittima (capofila) Massignano e Montefiore dell’Aso. Sono 19 ipervenuti al comune di Cupra Marittima, dove le proposte sono già in fase di istruttoria. Nello specifico quattrosono arrivati da operatori ed associazioni di Cupra Marittima, 6 da Montefiore dell’Aso e 9 da Massignano. Nonostante il poco tempo a disposizione, in molti sono riusciti a proporredestinati a creare benefici reali per i, tesi a potenziare el’offerta turistica del territorio di ciascun ente.