Renzi in aula sul caso Regeni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Dicemmo no a verità di comodo” L’ex premier è laconico sul: “Davanti a quel delitto efferato noi reagimmo arrivando al richiamo dell’ambasciatore”. “Agli egiziani abbiamo subito detto una cosa: non accetteremo verità di comodo, questo è il filo rosso dei mesi successivi alla morte di”. A dirlo Matteosentito come testimone nel processo davanti alla Prima Corte di Assise di Roma che vede imputati quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.all’epoca dei fatti era presidente del Consiglio. “A marzo loro tentarono di darci una verità di comodo che noi rimandammo al mittente”, ha detto. Aggiornamento ore 8.