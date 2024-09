Pinguini Tattici Nucleari sui dissing tra Fedez Niky Savage e Tony Effe

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) Guè Pequeno, Emma Marrone, Boro, Pyrex, Belen Rodriguez e Taylor Mega, sono tanti i personaggi noti che in queste ore sono intervenuti in qualche modo sulla faida tra. A questa lunga lista si sono appena aggiunti anche i. Il famoso gruppo di Rubami la Notte pochi minuti dopo la pubblicazione deldiha scritto in una Instagram stories: “In un mondo die beef, siate noi“. La reazione a questo intervento dei(che sono appena tornati con un nuovo singolo Romantico Ma Muori) è piaciuta molto ai fan e più in generale agli utenti sui social. Migliaia di commenti positivi e ironici per questa sorta di frecciatina pacifica. ivivono proprio in un mondo a parte formato da arcobaleni, caramelle e unicorni pic.twitter.