Picasso straniero e immigrato a Palazzo Reale una mostra politica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 set. (askanews) – Raccontare Pablopartendo dalla sua condizione di di, rifiutato, censurato dalla nazione che poi lo ha visto crescere e raggiungere il successo: la Francia. Parte da qui, ed è un approcciomente significativo, l’esposizione dia Milano, “– Lo”, realizzata in collaborazione con il Museodi Parigi. “Io penso che la storia dell’arte – ha detto ad askanews Annie Cohen-Solal, curatrice dellacon Cécile Debray – si debba fare in una maniera sociale, perché dietro i 90 capolavori che abbiamo qui dal Museodi Parigi, c’è anche una storia che sta dietro la creazione artistica. Ogni artista è un essere umano, ogni artista è inserito in una società.