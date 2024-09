Patente a punti per i cantieri presentati tre emendamenti per la proroga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Ministero del Lavoro ha precisato che per laper inon sono previste proroghe. Ma treal Decreto Omnibus lo vorrebbero rinviare di tre mesi. Cosa sta accadendo?!? Gentili Lettrici, Egr. Lettori, siamo a riportarvi un’altra puntata della nuova serie:, continueremo altra puntata con le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro, intanto vi informiamo di alcuni fermenti: Il 1° ottobre 2024 entrerà in vigore laper lavorare nei. Il termine fissato direttamente dal Decreto PNRR verrà rispettato. Non è previsto alcun rinvio e nemmeno un regime transitorio. Almeno questa è la presa di posizione ufficiale del Ministero del Lavoro. Ma treal Decreto Omnibus vorrebbero rinviare di tre mesi – al 1° gennaio 2025, l’avvio del nuovo sistema.