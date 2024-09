Paola Cervelli chi è la giornalista del Tg1

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) È una dei “mezzi busti” più amati del Tg1. Parliamo di, oggi tra i volti più apprezzati del telegiornale di Gianmarco Chiocci e la prima ad andare in onda con il pancione. A rivelarlo è stata lei, dato che nessuno si era accorto della bella novità, e non potrebbe essere più felice di poter continuare il suo lavoro prima della nascita del suo secondogenito che è prevista per dicembre 2024. Chi èbrillante e di grande competenza, è conosciuta principalmente per il suo ruolo di inviata parlamentare al Tg1. Nata il 25 febbraio 1976 a Roma, ha coltivato fin da giovane una passione per il giornalismo, conseguendo una laurea in Scienze Politiche alla LUISS di Roma e successivamente frequentando la Scuola di Giornalismo di Perugia.