Nonno Enrico Mentana presenta il suo nipotino sui social e cita le maratone politiche | Staffetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)orgoglioso. Il direttore del TgLa7 è al settimo cielo e ha condiviso uno scatto dolcissimo che lo ritrae di spalle con in braccio il. È il figlio di Alice, la secondogenita nata dalla relazione con la ex compagna Letizia Lorenzini Delmilani. Lo scorso maggio il giornalista aveva già annunciato il lieto evento, avvenuto alla Clinica Mangiagalli di Milano, con un post su Instagram: “Qualcosa di importante mi ha reso felice”. Stavolta la didascalia rela scritta: “”. Il riferimento, neanche troppo velato, è alle mitichedel direttore, le “”. Anche se in questo caso il significato riguarda lagenerazionale. Un’ondata di affetto e di complimenti ha travolto