Maltempo il ciclone Boris si abbatte su Emilia-Romagna e Marche | mille sfollati strade chiuse e treni cancellati

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Inci sono oltrepersone sfollate a causa dell’ondata diprovocata dall’arrivo del, che ha già provocato diversi danni nell’Europa centrale. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta rossa. Diversi fiumi sono esondati, ma al momento non si ha notizia di morti, feriti o dispersi. Le province più colpite sono Ravenna e Bologna, dove si contano rispettivamente 800 e 165, e nelle prossime ore potrebbero registrarsi piene nel modenese, dove i fiumi Secchia, Panaro e Timido sono sorvegliati speciali. Ma la situazione sta peggiorando anche ad Ancona, nelle: qui diversesono stateal traffico per l’esondazione del torrente Aspio. Chiuso il casello di Ancona sud in entrata verso Pescara e in uscita per le provenienze da Bologna.