La divisione femminile è il vero problema di Triple H

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo tanti elogi alla gestione diH, anche questa settimana sono pronto a discutere dei lati più negativi, in particolare riguardo Raw. Se giovedì scorso mi ero concentrato sulla prevedibilità di certe dinamiche riguardo i regni dei campioni, oggi accendo i riflettori su unanche maggiore, ovla. Le difficoltà non sono certo recenti e riguardano sia il titolo massimo che le faide secondarie. Il Women’s World Championship è stato malgestito da quando Rhea è divenuta campionessa a Wrestlemania 39. Il suo status era (ed è) così alto che era difficile trovare una rivale all’altezza, e qua la colpa diH è stata quella di non riuscire a costruire qualcuno per quel ruolo. La Ripley si è infatti ridotta a difese titolate scontate e a dover interagire spesso con i colleghi uomini.