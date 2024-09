Kvaratskhelia e Yildiz spunta un retroscena su Manna e Giuntoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024)si sfideranno sabato allo Stadium, ma dietro le quinte c’è una storia curiosa che riguarda. Il big match di sabato tra Juventus e Napoli sarà una sfida affascinante anche per le storie dietro i protagonisti. In campo, due talenti purissimi: Khvicha, già consacrato a Napoli, e Kenan, nuova promessa della Juventus. Ma dietro queste stelle emergenti si nasconde unche coinvolge i due direttori sportivi delle squadre: Giovannie Cristiano. Tre anni fa, fu proprio, all’epoca DS del Napoli, a portaresotto il Vesuvio, dove il georgiano è esploso come una delle colonne portanti della squadra azzurra, trascinandola verso lo scudetto. Oggi,ha cambiato colori, approdando alla Juventus, ma il suo legame con la stella del Napoli è ancora forte.