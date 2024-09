Jesina Fissata al 2 ottobre l’udienza romana per discutere il ricorso leoncello

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Corte d’Appello Sportiva dovrà decidere se l’opporsi contro l’ammissione dell’Alma Fano in Eccellenza, decisa dal Comitato della Figc Marche a presidenza Panichi, è legittimo o meno JESI, 19 settembre 2024 – Ancora pochi giorni e poi la sentenza. Una sentenza che potrebbe mandare all’aria tutto quello che è stato fatto dal Comiato della Figc Marche a presidenza Panichi, con molti ditinguo, oppure confermare la bontà di tutti i provvedimenti presi. Su questa ottica si è già espresso il Tribunale Territoriale ma la, come sempre detto, si è appellata al giudizio di secondo grado ed adesso l’attesa desta curiosità e interrogativi. Perchè, se tutto verrà confermato, questo andrà a vantaggio della continuità dei campionati già in corso d’opera.