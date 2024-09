Inter-Milan novità su Maignan! Fonseca spera il doppio recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) In attesa di, valido per la quinta giornata di Serie A 2024-2025,tira un sospiro di sollievo enel. Uno potrebbe essere proprio MikeRECUPERATO – Le condizioni di Mike, che avevano preoccupato staff e tifosi dopo la partita di Champions League contro il Liverpool, sembrano ora sotto controllo. Il portiere francese ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra, ma gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno escluso qualsiasi lesione muscolare o tendinea. Lo staff medico rossonero continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore, ma la sensazione è che il portiere contro l’ci sarà.e non solo,– Anche Davide Calabria, uscito acciaccato durante lo stesso match di Champions, sarà disponibile per la stracittadina.