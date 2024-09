Il Suv sportivo e connesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) La nuova Hyundai Tucson è un Suv pensato per arrivare in qualunque destinazione, caratteristica confermata anche con il suo recente restyling: insomma, la compagna di viaggio perfetta per accompagnarti in tutte le tue avventure. Disponibile in versione mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, il Suv coreano si adatta a ogni necessità. I nuovi paraurti e skid plate, che si estendono da un lato all’altro, conferiscono a Tucson un aspetto dinamico. Completano il look i cerchi in lega. In abitacolo, nuova Tucson offre una visibilità ancora più ampia e un elegante display panoramico che comprende un cluster digitale da 12,3" e un touchscreen infotainment anch’esso da 12,3".