Il mio cuore gialloazzurro Sergio Ridondelli 93 anni pronto per ogni trasferta della Carrarese

(Di giovedì 19 settembre 2024) Carrara, 19 settembre 2024 – Tra le mura amiche non perde una partita, segue anche qualchee domenica scorsa era a Pisa. Lui è, classe 1931, da sempre tifosoche segue fin dagligioventù. Ultimo di sei figli, ex autista, sui camion nel 1949, poi sui pullman con la Saca, tre figli, quattro nipoti e tre pronipoti.ha vissuto gran partestorianata nel 1908 e con lucidità ricorda ancora tanti episodi. Negli’70 è stato anche l’autistasocietà, portando la squadra in giro nelle trasferte di serie D, quando in panchina c’era Amerigo Salati. Nei suoi ricordi ci sono i due campionati dal 1946 al 1948 alla Fossa, quelliserie Bche fino a pochi mesi fa erano l’unica apparizione dei gialloazzurri tra i cadetti.