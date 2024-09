Il detentore del record Kane afferma che Roten ha punti da dimostrare sotto Kompany

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-18 10:04:30 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Harryhato che il Bayern Monaco ha avvertito una “buona energia” e “fame” grazie al nuovo allenatore Vincentdurante il loro inizio di stagione strepitoso. Il capitano dell’Inghilterraha segnato quattro gol, tra cui tre rigori, mentre il Bayern ha battuto la Dinamo Zagabria per 9-2 nella partita inaugurale della Champions League martedì, nonostante la squadra croata fossesolo per 3-2 quando l’attaccante ha segnato il suo unico gol, non su rigore, al 57° minuto all’Allianz Arena. “Siamo tornati con una buona energia”, ha dettoa Prime Video Sport parlando della capolista della Bundesliga, che ha vinto tutte le prime sei partite del 2024-25 in tutte le competizioni dopo la nomina didal Burnley a maggio. “Siamo stati affamati.