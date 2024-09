I NOWADAYS tornano con il loro single album NOWHERE

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il gruppo emergente del K-pop,, torna sulla scena con grande stile con ilattesissimo secondo singolo, "". Composto da tre brani variegati—"Why Not?", "Heart vs Head" e "Not Him, But You"—l'veicola un messaggio potente: creare momenti indimenticabili attraverso ilfascino distintivo e una musicalità unica. La frase "NO WHERE, NOW HERE" racchiude la dualità dellanarrazione, invitando i fan a un viaggio tra gli alti e bassi dell'amore. La traccia principale, "Why Not?", imposta il tono con un ritmo contagioso di hip-hop dance, arricchito da elementi di ottoni funky che esaltano il mix di spensieratezza e intensità che caratterizza il gruppo. I testi giocosi raccontano la storia di un ragazzo che si innamora perdutamente della sua ragazza ideale, mentre i suoi amici lo prendono in giro per la sua condizione di innamorato.