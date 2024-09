Gerry Scotti | Stefano De Martino fa programmi più importanti di me

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Defapiùdi me“. A parlare non è un collega coetaneo dell’ex ballerino bensì un numero uno della televisione,. Intervistato da Gente, l’uomo parla dell’ascesa del nuovo padrone di casa di Affari Tuoi: Nasce ballerino e in quel mondo si fanno un mazzo così. E’ frutto di qualcosa di molto rigoroso. Però ha imparato a superare la rigidezza tipica della danza. Ha il sorriso, la disinvoltura e la bellezza per potercela fare. Anzi ce l’ha già fatta, fapiùdi me. Tralasciando lo sminuimento dei suoi(sarà contento Antonio Ricci!), le affermazioni possono essere lette in una duplice chiave.