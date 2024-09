Fascino Virtus Storia e maglie nel solco della tradizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Svelata ieri la nuova maglia con cui laaffronterà l’Eurolega. Targata Adidas, la canotta richiama il logo dell’impresa multinazionale tedesca che dal 1949 si occupa di abbigliamento sportivo vestendo anche le principali realtà nelle diverse discipline. La formazione allenata da Luca Banchi giocherà con il colore nero in casa e con quello bianco in trasferta con le tre righe verticali su entrambi i lati che saranno bianche sotto le Due Torri e nere lontano da Bologna. Restano le tinte classiche che da sempre contraddistinguono il clubsino, cosa non banale quando si parla di innovazione. Stando a quelle che sono le direttive dell’Eca il logo è ben visibile ed è in forte risalto anche il nomesocietà, a dimostrazione di quanto si sia voluto mantenere la