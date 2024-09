F1 Oscar Piastri | Non penso al titolo piloti le ali della McLaren sono legali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Giorno di conferenza stampa a Singapore, 18ª tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay domani avranno inizio le prove libere funzionali al lavoro di messa a punto delle squadre sulle proprie vetture., reduce dal successo dell’australiano, ha intenzione di replicare e il pilota aussie vuol continuare a progredire come prestazioni, specialmente pensando alle qualifiche. “state giornate piacevoli per me dopo la vittoria a Baku. Fieri di me, anche se non abbiamo festeggiato troppo. Subito testa a Singapore, dove arriviamo con una bella iniezione di fiducia su una pista che dovrebbe andare bene per noi. Riuscire a vincere a Baku dove la Ferrari era molto competitiva, ci dà molta fiducia“, ha dichiarato. “Devo concentrare i miglioramenti nella guida un po’ ovunque, quest’anno non mireso la vita facile in qualifica.