Edmea Galuppi spegne 103 candeline Il figlio | È curiosa legge i giornali e guarda la tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un compleanno d’eccezione quello festeggiato nella Bassa di San Venanzio di Galliera dove la cittadinaha spento ben 103. Oltre un secolo di vita pieno di esperienze e valori. Nata e vissuta a Galliera,ha sempre lavorato in campagna e dedicato la vita alla sua splendida famiglia. A raccontare qualcosa in più è stato ilRenzo Guernelli: "Mia madre è sempre stata una lavoratrice nei campi, fino a che il fisico ha retto e ha potuto. Di hobby, quindi, ne ha avuti ben pochi. Il lavoro nei campi, però, lo ha sempre svolto con estrema passione, ce lo ha sempre raccontato, e non le è mai costato fatica. Ha sempre vissuto a Galliera. Otto anni fa, cadendo, purtroppo si è rotta un femore e questo l’ha costretta in casa, o a letto o sulla carrozzina. Ma è felice: vive con una badante fidata che la adora e la coccola come una bambina.