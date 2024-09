Dopo la strage dei cercapersone In Libano esplodono anche walkie-talkie e pannelli solari Hezbollah minaccia Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV Per il secondo giorno consecutivo l’intero sistema di comunicazioni dei milizianiè stato sabotato e paralizzato ieri da una serie di esplosioni avvenute in diverse località delche hanno provocato almeno 20 morti e 450 feriti. Nel primo attacco (attribuito martedì dagliad) che aveva preso di mira simultaneamente migliaia di apparecchisi erano avuti 12 morti e circa 3.000 feriti. Ieri invece è stata la volta di apparecchiche, alle ore 17 locali, hanno cominciato ad esplodere simultaneamente in appartamenti, in automobili, nelle strade e nelle basi degli. Ma non solo: sono esplosi, per ragioni ancora non accertate,ed apparecchi per la rilevazione di impronte digitali.